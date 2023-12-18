«Не могу разглашать»: бывший муж Ксении Бородиной рассказал о тайном договоре с телеведущей

Бизнесмен Курбан Омаров рассказал, что заключил с бывшей женой, телеведущей Ксенией Бородиной, тайный договор. Условия его он разглашать не стал, но признался, что он касается их общей дочери Теоны.

Звезда «Дома-2» развелась со вторым супругом еще в 2021 году. Сначала причину разрыва она не озвучивала, но потом поделилась, что повлияли измены со стороны предпринимателя. По словам Ксении, она нанимала частного детектива, чтобы следить за мужем и знать обо всех его женщинах. Когда же она больше не смогла терпеть предательства, она решила окончательно расстаться с Омаровым.

Однако, несмотря на довольно скандальный разрыв, бывшие супруги продолжают время от времени поддерживать общение из-за дочери. Сам бизнесмен признался, что старается публично не выяснять отношения с Бородиной, чтобы в дальнейшем это не отразилось на Теоне.

«В отношении Теоны у нас с Ксенией договор. Но его условия я, к сожалению, не могу разглашать. Слава Богу, мы договорились полюбовно, сейчас тенденция позитивная. Я хочу ее сохранить. Делаю так, как хочет Ксения», - поделился Курбан в интервью на «Центральном телевидении».

Омаров отметил, что сейчас они с Ксенией не трогают друг друга, живут спокойно и ведут себя достойно. Он не исключает, что в дальнейшем, если все так и продолжится, он вновь начнет налаживать связь с Ксенией.

Ранее Курбан Омаров отказался от пышной свадьбы с молодой возлюбленной.