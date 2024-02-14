Актриса Ирина Гринева отметила 51-летие в кругу родных и друзей. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

В феврале 2024 года актриса отметила 51-летие. В честь этого события она устроила праздник, пригласив на него родных и друзей. Торжество состоялось во французском ресторане известного шеф-повара. Мероприятие посетили Денис Медведев, Елена Захарова, Инна Звеняцкая и другие звезды шоу-бизнеса.

Примечательно, что гости поздравляли Ирину не только с днем рождения, но и с театральными премьерами. Речь идет про постановку «Игроки», в которой актриса сыграла главную роль.

Супруг Ирины, чемпион мира по фигурному катанию, теперь занимается режиссурой. Он снял картину «Времена года», которая получила премию на кинофестивале «Амурская осень». В новинке кино именинница также исполнила главную роль.

Ранее актриса Ирина Гринева сообщила, что не «знала толком» Максима Шабалина в начале брака. Подробности смотрите в этой статье.

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