Бизнесмен Герман Стерлигов пожаловался на безденежье и отсутствие слуг

Бизнесмен Герман Стерлигов, который прославился благодаря продажам сыра и хлеба за десятки тысяч рублей, пожаловался на отсутствие денег. Он заявил, что все заработанные средства идут на погашение долгов.

«У меня даже машины уже несколько лет нет — не могу себе позволить. Ну и слуг бы поднанять хоть немного, а то сам колочусь по хозяйству с утра до вечера», — написал Стерлигов в своем Telegram-канале.

Бизнесмен также попросил СМИ не называть его более миллиардером, так как он им давно не является. При этом Стерлигов выразил уверенность, что он богат даже без денег, так как у него есть свое хозяйство, животные и Библия.

Напомним, скандальный бизнесмен неоднократно хвастался, что в его магазинах продается сыр пятилетней выдержки за 120 тысяч рублей за килограмм. Он подчеркивал, что не считает цену высокой.

Ранее Герман Стерлигов дал совет россиянам. Он призвал купить гробы со словами «каждому пригодится».

Также сообщалось, что Герман Стерлигов в грубой форме раскритиковал жителей больших городов и пожелал им «сдохнуть».