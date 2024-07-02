Герман Стерлигов пожелал «сдохнуть» проживающим в городах россиянам и похвастался сыром за 120 тысяч рублей

Православный миллиардер Герман Стерлигов в грубой форме раскритиковал жителей больших городов и пожелал им «сдохнуть». Так предприниматель прокомментировал слова блогера Амирана Сардарова о том, что даже при желании невозможно обеспечить всех россиян деревенскими продуктами.

«Кто хочет жить в городе и жрать химию — зачем его чем-то обеспечивать? Пусть жрет химию, пусть болеет раком, диабетом. Пусть сдохнет. Это его выбор. Почему мы должны его обеспечивать?» - задался вопросом Стерлигов в интервью YouTube-каналу «Дневник хача».

При этом скандальный бизнесмен похвастался, что в его магазинах продается сыр пятилетней выдержки за 120 тысяч рублей за килограмм. Он подчеркнул, что не считает цену высокой.

«Дешевая натуральная пища может быть только, если ты сам трудишься. Я вот ем сыр, который делает Михей, мой сын», - пояснил бизнесмен.

Ранее Стерлигов заявил, что лишил наследства жену, дочь и двоих сыновей. Он назвал парней «блудными», а супругу «пущеницей» и «еретичкой».