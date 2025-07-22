«Пригодится»: Герман Стерлигов дал совет россиянам купить гробы

Бизнесмен Герман Стерлигов дал совет россиянам. Он призвал купить гробы со словами «каждому пригодится».

Соответствующее заявление миллиардер-христианин сделал в интервью с блогером Даниилом Смирновым.

«Каждому человеку пригодится гроб — всем пригодится, каждому нужен гроб, каждому человеку», - выразил мнение Стерлигов. Его слова приводит Lenta.Ru.

Он также показал два гроба, один предпринимателю подарила братия.

«Это дети мне, сыновья, сделали с ручками гроб, видите», - рассказал Стерлигов.

Он вспомнил, что раньше у всех гробы были приготовлены заранее, а хоронили христиан до захода солнца, не на третий день. Также бизнесмен выступил против роскошных гробов.

Ранее стала известна стоимость лакированного гроба орехового цвета, в котором похоронили хореографа Юрия Григоровича.