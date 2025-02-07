Опубликовано 07 февраля 2025, 16:021 мин.
Бизнес певца Григория Лепса по кейтерингу обанкротился
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Бизнес певца Григория Лепса по кейтерингу обанкротился. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Открытая в 2018 году Григорием Лепсом компания ООО «ГЛ Кейтеринг» находится в стадии банкротства. Соответствующее решение принял арбитражный суд Москвы.
Отметим, что сам Лепс вышел из состава учредителей компании еще в 2020 году. Сейчас руководителем организации является Надежда Великая.
Помимо этой компании Григорий Лепс является учредителем еще семи бизнесов. Среди них продюсерский центр, магазин очков и рестораны.
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