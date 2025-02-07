Бизнес певца Григория Лепса по кейтерингу обанкротился. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Открытая в 2018 году Григорием Лепсом компания ООО «ГЛ Кейтеринг» находится в стадии банкротства. Соответствующее решение принял арбитражный суд Москвы.

Отметим, что сам Лепс вышел из состава учредителей компании еще в 2020 году. Сейчас руководителем организации является Надежда Великая.

Помимо этой компании Григорий Лепс является учредителем еще семи бизнесов. Среди них продюсерский центр, магазин очков и рестораны.

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