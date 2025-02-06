Шоумен Иван Ургант лишился элитного бизнеса: подробности

Налоговая служба Москвы ликвидировала компанию «Проперти-Э», учредителем которой был шоумен Иван Ургант. На ее базе работало агентство элитной недвижимости «Эванс». Фирма находится в процессе ликвидации.

Решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ приняли 3 февраля. Компания прекратила подачу финансовой отчетности в налоговую инспекцию с 2021 года, что говорит о прекращении её деятельности.

В лучшие годы своего существования, в частности в 2018 году, агентство приносило Урганту прибыль в размере 27 миллионов рублей. В 2021 году чистая прибыль составила 22 миллиона рублей. Однако, в 2023 году в отношении компании были возбуждены три исполнительных производства, связанные со взысканием задолженности перед бюджетом и физическими лицами, пишет Kp.ru.

Иван Ургант вышел из числа учредителей «Проперти-Э» в 2022 году. Это не единственный бизнес-проект, с которым шоумен расстался за последние годы. В частности, совместно с Александром Цекало он открыл ресторан «The Сад», который, по данным онлайн-отзывов и отсутствию активности на сайте, также прекратил свою деятельность в 2022 году.

Ранее мы писали, что Иван Ургант выступил на корпоративе шоу «Вечерний Ургант», которое сняли с эфира после февраля 2022 года. Подробнее читайте здесь.