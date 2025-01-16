Возникли претензии у налоговой: известная российская актриса лишилась бизнеса

Бизнес актрисы Марии Мироновой столкнулся с трудностями — налоговые органы решили исключить принадлежащее ей ООО «Миро Нова Свит Арт» из единого госреестра юрлиц. Об этом 16 января сообщил Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, именно под этим названием зарегистрирована пекарня Мироной, располагающаяся в Туле. У нее были внушительные обороты — выручка составляла до 2,9 млн рублей, однако чистой прибыли предприятие приносило в размере всего лишь 105 тыс.

Как утверждает «Звездач», у налоговой возникли претензии к отчетным данным о предпринимателе.

«Причиной закрытия стало выявление недостоверных сведений о юридическом лице. Кондитерская специализировалась на производстве полезных сладостей и выпечки. В активе компании числилось четыре зарегистрированных торговых марки, судьба которых теперь остается под вопросом», — сказано в материале.

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