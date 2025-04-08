Театр «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой сократил сумму долгов до 10 тыс. руб. Об этом стало известно «Страстям».

Еще в январе 2024 года мы писали о том, что театр «Золотое кольцо» певицы Надежды Кадышевой задолжал перед государством 1,6 млн рублей. Знаменитость тогда не выплачивала страховые взносы, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль и транспортный налог.

Однако, согласно открытым данным, на 10 февраля 2025 года Кадышева погасила почти всю задолженность — остались невыплаченными лишь налоги на доходы физических лиц на сумму 10,2 тыс. рублей. На эту сумму налоговая уже стала начислять пени.

Напомним, Надежде Кадышевой — 65 лет. С 1988 года она является солисткой ансамбля «Золотое кольцо».

Ранее мы писали о том, что с жениха певицы Виктории Дайнеко потребовали взыскать 6,5 млн рублей.