Бизнес Александра Маслякова за год принес его семье более миллиарда рублей

Выручка компании ООО «ТТО Амик», принадлежащая семье легендарного телеведущего и основателя Клуба веселых и находчивых (КВН) Александра Маслякова, составила более 1,2 миллиарда рублей.

Как пишет Telegram-канал «Звездач», чистая прибыль организации за 2003 год составила 287 миллионов рублей.

Компания ООО «ТТО Амик» занимается производством кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. 100% акций организации принадлежит сыну основателя КВН Александру Маслякову-младшему. Также он владеет товарными знаками «КВН Клуб веселых и находчивых», «Смешнее всех», «Планета КВН» и еще 11.

Ранее сообщалось, что учредителями «Амик» значились – Масляков-старший, его супруга Светлана и сын Александр. Доля в уставном капитале Александра Васильевича составляла - 25,50 %, его жены - 24,50%, сына - 50%. Но в 2022 году у телеведущего диагностировали злокачественную опухоль. После этого он принял решение о передаче 100% акций сыну Александру.

Напомним, Александр Масляков умер 8 сентября в окружении близких. Он страдал из-за неоперабельной опухоли в легких и последние жизни провел в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц.