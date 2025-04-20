«Вложил душу сюда»: Прохор Шаляпин потратил 14 млн на квартиру в Москве ради мамы

Прохор Шаляпин потратил 14 миллионов рублей на мамину квартиру в Москве.

Теелведущий раскрыл, что уже отремонтированновал двухкомнатное жилье в Мытищах, которое он купил в конце прошлого года для родственницы.

Квартиру Прохор приобрел за 10 миллионов рублей, а ремонт стоил 4 миллиона рублей. Блогер раскрыл, что заработал деньги самостоятельно на рекламе, но зато у него теперь нет ни одной ипотеки.

По словам Шаляпина, теперь мама будет жить поближке к нему, ведь он перевез ее из Волгограда. Кроме того, оказалось, что дизайном квартиры артист занимался самостоятельно.

«Рад, что мамочка имеет у меня квартиру поближе ко мне, а не только в дальнем Волгограде. Вложил душу сюда, потому что я сам разрабатывал этот дизайн. Знаю, как людям живется, многие в ипотеках на 100 лет. У меня нет ни ипотек, ни долгов за эту квартиру. Честно признаюсь: я зарабатывал на рекламе. За четыре месяца я покрыл все расходы — и сама квартира, и ремонт, и вот это все. Где-то в 14 миллионов мне все это обошлось», — заявил Шаляпин в шоу «Ты не поверишь!».

Также Прохор признался, что специально к приезду мамы позаботился и о кухонной утвари, которую закупил. Этим поступком ему удалось впечатлить маму, так как теперь ей не придется заниматься покупками: «Я офигела просто. Открываю шкафы, а у меня все есть!», — заявила мать певца.

Ранее мы писали о том, что Прохор Шаляпин раскритиковал профессионализм Яны Чуриковой.