«Водолазы ищут»: Катя Лель прокомментировала исчезновение экс-мужа в Ницце

Катя Лель сообщила, что экс-супруга Игоря Кузнецова ищут водолазы в Ницце. Ее слова передает StarHit.

По данным СМИ, экс-супруг Кати уехал за границу по работе и пропал. В его окружении предполагают, что Игорь мог утонуть. Певица признается, что удивлена новостями про бывшего избранника: они давно не виделись, но с дочерью Игорь общался.

По словам артистки, Кузнецов объявлен в розыск во Франции. Также его ищут водолазы.

«Мы с ним не виделись два года с момента развода. С доченькой они общались. Сейчас Игорь объявлен в розыск во Франции, водолазы его ищут, фотографии развешаны. С его родными и друзьями мы находимся на связи, переживаем», — высказалась знаменитость.

Родственники Игоря надеются, что он жив и в скором времени даст о себе знать.

Напомним, у Кузнецова были проблемы с алкоголем. Зависимость и стала причиной его развода с Лель.

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