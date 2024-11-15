Билеты подорожали, но спрос остался тем же: сколько стоит концерт певца SHAMAN

Билеты на концерт 32-летнего певца SHAMAN в Волгограде стоят по 9 тысяч рублей. Об этом сообщает «Блокнот.RU».

19 января 2025 года SHAMAN (Ярослав Дронов) выступит в Волгограде с программой «Победа». Как утверждает источник, билеты на концерт подорожали за год на тысячу. В начале 2024 года Ярослав уже приезжал в комплекс «Экспоцентр» Волгограда, и тогда стоимость VIP-места составляла 8 тысяч рублей. Самый дешевый билет теперь можно приобрести за 2500.

Отмечается, что поклонники Ярослава уже раскупили весь центр, а в первом ряду осталось всего 3 места.

Ранее мама певца SHAMAN ответила на личный вопрос о его кожаных лосинах. Подробности читайте в этой новости.

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