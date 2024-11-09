«Сама их сшила»: мама певца SHAMAN ответила на личный вопрос о его кожаных лосинах

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) выступил на юбилейном концерте Игоря Крутого. На мероприятии побывали и родители артиста, которые высказались на тему его сценического образа.

Журналисты спросили маму исполнителя, нравятся ли ей его кожаные лосины. Она сразу же ответила с долей юмора.

«Я их сама ему сшила в детстве», — приводит слова мамы Ярослава StarHit.

Отец музыканта также нормально относится к образам сына. Он отметил, что кожаные лосины — неотъемлемый атрибут стиля байкеров.

В начале осени SHAMAN объявил, что разводится с женой Еленой Мартыновой. Причиной разрыва певец назвал высокую занятость. Супруги разошлись без конфликтов и скандалов. После появились слухи, что у него роман с молодой певицей Асият Сайгидовой, выступающей под псевдонимом Соя. Вместе они играют в мюзикле «Князь Владимир». На одной из репетиций артист спрашивал, не устала ли девушка, и поправлял ей волосы.

Недавно Григорий Лепс, который дружит с Дроновым, призвал его скорее жениться, несмотря на недавний развод. Подробнее читайте здесь.