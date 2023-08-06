Безденежье и голод: Чулпан Хаматова придумала новый источник заработка

47-летняя Чулпан Хаматова, переехавшая в Латвию, терпит потерю популярности и испытывает безденежье, пишет kp.ru.

Около года назад актриса получила работу в труппе Нового рижского театра. Однако условия зарплаты были не очень выгодными — платят гонорары только за сыгранный спектакль. Так, спектакль «Гоголиса» был отменен по причине «творческой неудачи». Сейчас есть единственный спектакль, где играет Хаматова — «Постскриптум».

Однако Хаматова нашла заработок — стихи. Актриса решила делать гастроли по малым залам европейских городов, где есть небольшое русскоязычное население. Выступление состоит из того, что Хаматова читает стихи Цветаевой, Мандельштама, Пастернака и других поэтов. Все это сопровождается игрой латвийского пианиста Андреаса Осокина.

Спектакль называется «Сны о рояле», цена билетов варьируется от 29 (3 тысячи рублей) до 109 (11 тысяч рублей) евро.

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