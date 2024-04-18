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Опубликовано 18 апреля 2024, 18:25
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Билан похвастался номером на 150 метров, в котором он живет во время гастролей

Певец Дима Билан показал номер с массажным креслом в челябинском отеле.
Билан похвастался номером на 150 метров, в котором он живет во время гастролей

© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Заслуженный артист России Дима Билан перед концертом в Челябинске показал свой номер в одном из отелей города. Соответствующую публикацию он разместил в своем микроблоге.

Билан похвастался номером на 150 метров, в котором он живет во время гастролей

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец остановился в пятизвездочном отеле. На столе звезду встречала фруктовая тарелка и пирожное с названием его песни «Молния», а рядом — множество разноцветных воздушных шариков. В одной из комнат было установлено кресло-массажер, в другой находился персональный компьютер и беговая дорожка.

«Очень приятно, спасибо большое. Кресло есть массажное, вот я в него и залягу. Очень хорошо после долгой дороги», — высказался музыкант.

Известно, что стоимость трехкомнатного номера площадью в 150 квадратных метров, в котором отдыхал Билан, составляет порядка 50 тысяч рублей в сутки.

Ранее стало известно, что журналистка Ксения Собчак сняла фильм о мошеннике, обманувшем Диму Билана и Андрея Малахова.

Также мы писали, что иностранный предприниматель Йоханн Рафаэль Совада подал иск к рэперу Тимати на 7 млн рублей.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Дима Билан
певец
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