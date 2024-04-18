Билан похвастался номером на 150 метров, в котором он живет во время гастролей

Певец остановился в пятизвездочном отеле. На столе звезду встречала фруктовая тарелка и пирожное с названием его песни «Молния», а рядом — множество разноцветных воздушных шариков. В одной из комнат было установлено кресло-массажер, в другой находился персональный компьютер и беговая дорожка.

«Очень приятно, спасибо большое. Кресло есть массажное, вот я в него и залягу. Очень хорошо после долгой дороги», — высказался музыкант.

Известно, что стоимость трехкомнатного номера площадью в 150 квадратных метров, в котором отдыхал Билан, составляет порядка 50 тысяч рублей в сутки.

Ранее стало известно, что журналистка Ксения Собчак сняла фильм о мошеннике, обманувшем Диму Билана и Андрея Малахова.

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