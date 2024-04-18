На рэпера Тимати подали в суд на 7 млн рублей

Иностранный предприниматель Йоханн Рафаэль Совада, который несколько лет назад приобрел у рэпера Тимати долю в Black Star Burger, подал иск против артиста на 7 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Накануне в Арбитражный суд Москвы поступило соответствующее заявление. Истцом является Совада, ответчиком Тимати, а третьим лицом привлекли ООО «Блэк Стар Фудс». В настоящий момент бизнесмен намерен отсудить у знаменитости 7 млн 431 тысячу 948 рублей.

Примечательно, что причина иска предпринимателя к Тимати неизвестна.

Стоит отметить, что Тимати продал свою часть бизнеса Black Star Burger в 2022 году. Покупателем стал Йоханн Рафаэль Совада, который, по данным СМИ, поставил музыканту условие, согласно которому Тимати не будет публично разглашать свой уход из бизнеса. В ответ на это артист попросил бизнесмена сразу выплатить часть суммы — 63 млн руб.

При этом Совада не торопился выплачивать оставшуюся часть суммы за бизнес, поэтому рэпер был вынужден обратиться в суд. По решению суда иностранного предпринимателя обязали выплатить знаменитости оставшиеся 7 млн рублей, а также оплатить неустойку в размере 0,01% за каждый день просрочки в случае промедления.

Ранее сообщалось, что певец Филипп Киркоров заставил Тимати плакать на съемках шоу.