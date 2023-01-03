Беззубая, опухшая и с губами-нитками: в Сеть слили фото дочери Любови Успенской до пластики
В Сети обсуждают фотографии дочери Любови Успенской до и после пластики.
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Уже прошел год с тех пор, как Любовь Успенская наладила отношения со своей дочерью Татьяной Плаксиной. Долгое время они появлялись на федеральных каналах, ругались в эфирах ток-шоу и выставляли семейные проблемы на всю страну. В 2020 году Татьяна сбежала от матери в США, где пыталась «найти себя», но в итоге стала употреблять наркотики и общаться с плохими людьми. Теперь же Плаксина от знаменитой мамы не отходит ни на шаг. Чтобы вновь заслужить любовь дочери Успенская потратила много не только сил, но и денег. Причем большая их часть ушла на пластические операции, чтобы привести внешность своего ребенка в порядок.
На самом деле известно, что большинство хирургических вмешательств было произведено из-за серьезного падения Татьяны с велосипеда в 2018 году. Тогда она сломала челюсть, и ей пришлось долго восстанавливаться. Однако после улучшения отношений со звездной мамой внешность Плаксиной не переставала меняться. На новых фотографиях поклонники отмечают, что девушка заметно похорошела. Да и с Успенской они теперь выглядят как сестры-близнецы. И здесь, конечно, огромная заслуга хорошего пластического хирурга.
Татьяна призналась, что за последнее время она заметно похудела, что ее не может не радовать, а также сделала зубы. Многие фанаты обвиняют ее в том, что артистка сделала излюбленную операцию многих звезд – удаление комков Биша – но, как говорит Плаксина, она лишь вколола гиалуронку в скулы.
Татьяна Плаксина до пластики
Фото: Instagram* (Деятельность компании Meta Platforms Inc на территории РФ запрещена)
Также несколько месяцев назад дочь Успенской говорила журналистам о своем желании увеличить грудь. В этом ее целиком и полностью поддерживала мама, которая была готова даже оплатить девушке операцию. На новых снимках поклонники отмечают, что в 2022 году мечта Плаксиной, видимо, исполнилась, но сама молодая артистка никак пока не прокомментировала это. Недавно она отмечала день рождения, в честь чего выставила новые фото в откровенном прозрачном боди, в котором выгодно выделялась ее грудь. Из-за этого фанаты практически единогласно решили, что хирургическое вмешательство все-таки произошло.
Отметим, что и сама Любовь Успенская, несмотря на возраст, продолжает поражать поклонников откровенными нарядами. Недавно она вышла на сцену в колготках, которые ей запрещали надевать на федеральных каналах.