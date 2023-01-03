Беззубая, опухшая и с губами-нитками: в Сеть слили фото дочери Любови Успенской до пластики

Уже прошел год с тех пор, как Любовь Успенская наладила отношения со своей дочерью Татьяной Плаксиной. Долгое время они появлялись на федеральных каналах, ругались в эфирах ток-шоу и выставляли семейные проблемы на всю страну. В 2020 году Татьяна сбежала от матери в США, где пыталась «найти себя», но в итоге стала употреблять наркотики и общаться с плохими людьми. Теперь же Плаксина от знаменитой мамы не отходит ни на шаг. Чтобы вновь заслужить любовь дочери Успенская потратила много не только сил, но и денег. Причем большая их часть ушла на пластические операции, чтобы привести внешность своего ребенка в порядок.

На самом деле известно, что большинство хирургических вмешательств было произведено из-за серьезного падения Татьяны с велосипеда в 2018 году. Тогда она сломала челюсть, и ей пришлось долго восстанавливаться. Однако после улучшения отношений со звездной мамой внешность Плаксиной не переставала меняться. На новых фотографиях поклонники отмечают, что девушка заметно похорошела. Да и с Успенской они теперь выглядят как сестры-близнецы. И здесь, конечно, огромная заслуга хорошего пластического хирурга.

Татьяна призналась, что за последнее время она заметно похудела, что ее не может не радовать, а также сделала зубы. Многие фанаты обвиняют ее в том, что артистка сделала излюбленную операцию многих звезд – удаление комков Биша – но, как говорит Плаксина, она лишь вколола гиалуронку в скулы.