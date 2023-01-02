Любовь Успенская выступила на корпоративе в колготках, которые ей запрещали на федеральном канале

Певица Любовь Успенская на корпоратив в Сочи надела колготки, в которых ей запретили присутствовать на федеральном канале. Изделие обнажало ягодицы исполнительницы так, что присутствующие могли разглядеть все прелести 68-летней звезды.

Как утверждается, публика не ожидала увидеть певицу в таком виде и буквально потеряла дар речи. Успенская часто поворачивалась к залу спиной, чтобы показать практически голый зад.

Сама певица не увидела в своем костюме ничего криминального. Наоборот, она призывала молодежь «учиться и завидовать».

Никаких запретов на появление в таком виде не было. При этом ранее на федеральном канале Успенскую заставили прикрыть наготу пиджаком.

Недавно Успенская вывела дочь Татьяну на сцену в трусах, чтобы сделать ее популярнее.