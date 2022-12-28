Показала, на что ушли мамины деньги: дочь Успенской засветила грудь после операции

Уже несколько лет Любовь Успенская и Татьяна Плаксина живут душа в душу, а ведь раньше они выясняли отношения в эфирах федеральных телеканалов. Теперь же звездная мама вложила в своего ребенка все, что могла. Она помогла ей с карьерой, познакомила с нужными людьми на эстраде и, конечно, преобразила. Успенская не скрывает, что на дочь потратила миллионы. Это было необходимо после серьезного падения Татьяны с велосипеда.

После пластики Плаксина заметно преобразилась. С каждым годом артистка начинает все больше походить на свою маму, поэтому в тесных кругах их даже называют сестрами. А совсем недавно Татьяна делилась, что хочет еще сделать, как и Любовь, грудь, и Успенская пообещала эту операцию, как и все остальные, оплатить. И судя по последним фото молодой певицы желание ее все-таки исполнилось.

Вчера Татьяна Плаксина отмечала день рождения. И по случаю праздника опубликовала новое фото в личном блоге. На нем артистка предстала в прозрачной блузе со стразами и юбке из новогоднего дождика. Сразу же на снимке бросается в глаза заметно выделяющаяся грудь девушки, так как наряд создает имитацию голого тела.