«Безумно влюблена»: Плетнева рассказала о желании иметь детей от Преснякова

Певица Анна Плетнева призналась, что мечтала родить детей Владимиру Преснякову. В интервью WomanHit.ru артистка рассказала, что испытывала к нему сильные чувства.

Исполнительница вспомнила, что перед поступлением в институт ездила в Лондон для языковой практики, но в итоге оказалась в тюрьме. Она была за рулем автомобиля без прав, поэтому провела несколько дней за решеткой. Там Анна пела для сокамерников песню Преснякова «Зурбаган», чтобы поднять всем настроение.

«Я действительно была безумно влюблена во Владимира Преснякова, мечтала родить ему детей, и, засыпая каждую ночь, представляла нас на одной сцене», – поделилась певица.

Спустя годы артистка перед своим сольным концертом позвонила кумиру и предложила вместе исполнить ее песню «Мой Амстердам». Она призналась Владимиру, что благодаря ему начала петь. Певец был растроган и согласился выступить на одной сцене.

«Это был один из самых трогательных моментов в моей жизни, когда я абсолютно убедилась в том, что любая, самая безумная мечта обязательно станет реальностью, если в нее искренне верить!» – призналась Плетнева.

Ранее мы писали о том, что Пресняков поздравил Подольскую с Днем влюбленных букетом роз и запиской со словами «нюхай». Наталья поделилась фотографией в соцсетях и поздравила своих подписчиков. При этом девушка позже отметила, что провела этот романтичный день в пробках. Она спешила к подруге, с которой хотела встретиться в ресторане, но застряла в машине.