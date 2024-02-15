«Плакала от безысходности»: как Подольская провела День влюбленных

Певица Наталья Подольская призналась, что чуть не расплакалась от безысходности из-за пробок 14 февраля. Таким своеобразным способом артистка провела День влюбленных. Об этом сообщает «ДНИ.РУ».

Звезды кино и шоу-бизнеса делились публикациями в День влюбленных, который окутан романтикой. Многие провели время со своими возлюбленными и хвастались подарками. Подольская же призналась, что 14 февраля застряла в бесконечных пробках. Она решила встретиться со своей подругой, телеведущей Региной Тодоренко в ресторане, но не знала, что на дорогах такая сложная ситуация.

«А в итоге я простояла два часа сегодня в пробке на Кутузовском проспекте, и Регина ждала меня в ресторане полтора часа. Я практически плакала от безысходности», – написала Подольская в соцсетях.

А после певица еще полтора часа добиралась с Цветного бульвара до Мосфильмовской. Наталья добавила, что испытала настоящие мучения и спешила домой, чтобы лечь спать.

Не забыла девушка рассказать и о сюрпризе от мужа Владимира Преснякова. Наталья опубликовала в личном микроблоге кадр, на котором была любовная записка от артиста на фоне красных роз. В тексте супруг признавался в любви своей второй половинке и написал «нюхай».

Ранее мы писали о том, что певец Владимир Пресняков раскрыл вредную привычку Натальи Подольской. Он заявил, что девушка увлекается шампанским, с чем он пытается бороться.