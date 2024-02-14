Пресняков поздравил Подольскую с Днем влюбленных букетом роз и запиской со словами «нюхай»
© Lomohov Anatoly/East News
Певица Наталья Подольская показала подарок от мужа Владимира Преснякова к Дню святого Валентина. Она опубликовала фотографию букета роз и записки.
Соответствующий пост появился в Telegram-канале певицы.
Подольская поздравила подписчиков фотографией букета от мужа, подписав пост: «С днем влюбленных, дорогие».
На фото Подольская держит записку от супруга. На обычной бумаге мужем было написано: «Любимая! С Днем СВ. Валентина! Люблю тебя больше! Нюхай и наслаждайся, твой Вова».
Поклонники оценили поступок Преснякова и заявили, что он «внимательный, любящий муж».
Ранее супруг Подольской раскрыл ее вредную привычку. По словам артиста, она иногда предпочитает выпить шампанского. Музыкант считает, что можно обходиться без алкоголя: он сам не употребляет и учит этому жену. Певец также признался, что алкоголь «стал в тяжесть».