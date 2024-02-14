Пресняков поздравил Подольскую с Днем влюбленных букетом роз и запиской со словами «нюхай»

Певица Наталья Подольская показала подарок от мужа Владимира Преснякова к Дню святого Валентина. Она опубликовала фотографию букета роз и записки.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале певицы.

Подольская поздравила подписчиков фотографией букета от мужа, подписав пост: «С днем влюбленных, дорогие».

На фото Подольская держит записку от супруга. На обычной бумаге мужем было написано: «Любимая! С Днем СВ. Валентина! Люблю тебя больше! Нюхай и наслаждайся, твой Вова».

Поклонники оценили поступок Преснякова и заявили, что он «внимательный, любящий муж».

Ранее супруг Подольской раскрыл ее вредную привычку. По словам артиста, она иногда предпочитает выпить шампанского. Музыкант считает, что можно обходиться без алкоголя: он сам не употребляет и учит этому жену. Певец также признался, что алкоголь «стал в тяжесть».