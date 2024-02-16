«Безумно нравится»: Цискаридзе назвал лучшего молодого актера России

Артист балета Николай Цискаридзе признался, что считает Ивана Янковского одним из лучших молодых актеров. Он поделился своими мыслями с корреспондентом Пятого канала за кулисами праздничного вечера в честь дня рождения Центрального дома актера имени Яблочкиной.

Экс-премьер Большого театра отметил наследника громкой фамилии, как талантливого артиста.

«К сожалению, у меня никак не совпадает расписание, чтобы посмотреть с ним спектакль в театре. Я очень много прочитал о нем хорошего и очень много знаю о нем хорошего», — рассказал звезда.

Николай также отметил актера Андрея Вешкурцева, который сыграл роль Есенина в спектакле «Женщины Есенина» в МХАТе имени Горького, а также Никиту Кологривого, которого он пока видел только на экране, но высоко оценил его талант и надеется увидеть его на сцене.

«Артист — это прежде всего роль. Когда у человека нет роли, говорить о том, что он хороший артист, невозможно. Поэтому для меня артист равно роль. Когда это есть, мне безумно нравится», — объяснил Цискаридзе.

Ранее артиста балета резко высказался в адрес молодого поколения актеров. Николай Цискаридзе признался, что считает их «малообразованными».

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