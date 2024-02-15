«Малообразованные люди»: Цискаридзе резко высказался о молодых актерах

Артист балета Николай Цискаридзе назвал молодых актеров малообразованными людьми. Он поделился своими мыслями с корреспондентом Пятого канала за кулисами праздничного вечера, посвященного дню рождения Центрального Дома Актера им. А. А. Яблочкиной.

Знаменитость считает, что представители кино старшего поколения и младшего – сильно отличаются. Последние – в худшую сторону.

«Мне кажется, они более… Они так мало знают чего-то, их настолько не давят авторитеты. С одной стороны, это прекрасно, с другой — очень плохо, что они просто очень малообразованные люди», — высказался Николай.

Цискаридзе отметил, что раньше актеры старались держаться вместе, хоть и работали в бешеном ритме. А молодое поколение этого не ценит. Артист балета надеется, что со временем все изменится и словно по спирали вернется на место.

«Всегда артисты жили в очень сложном ритме, но они были более сплоченными. Сейчас, к сожалению, немножко время изменилось. Все равно артисты живут в очень диком ритме, но единения не так много», – добавил звезда.