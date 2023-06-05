«Безумно нравится»: 46-летняя Дана Борисова намекнула на роман с экс-супругом Булановой

На днях в жизни Татьяны Булановой произошло важное событие: певица вышла замуж за 35-летнего Валерия Руднева. Бизнесмен младше своей избранницы, однако разница в возрасте не стала помехой для их любви. Для Булановой этот брак не является первым: она уже пыталась обрести счастье с двумя другими мужчинами, от которых у нее остались сыновья. В эфире шоу «Звезды сошлись» появились детали личной жизни Владислава Радимова, экс-супруга артистки.

В откровенной беседе с Пригожиным Дана Борисова публично выразила симпатию футболисту. Оказывается, молодые люди уже долгое время переписываются, а сама телеведущая считает Радимова «достойным мужчиной». Несмотря на это, знаменитость опровергла сообщения о грядущей свадьбе.

«Мы пока общаемся. Он мне безумно нравится», — резюмировала Дана.

Ранее мы писали о том, что 15-летнюю дочь Даны Борисовой увезли на скорой после укусов незнакомой собаки.

Не менее интересна та история, в которой известный режиссер рассказал про знакомство Булановой с Рудневым. Подробности смотрите в этой статье.