«В тот же день»: раскрыта правда о знакомстве Булановой с бизнесменом Рудневым
Режиссер рассказал историю знакомства Булановой с Рудневым, который стал ее третьим мужем.
Фото: Starface.ru
Певица Татьяна Буланова познакомилась с бизнесменом Валерием Рудневым на съемках клипа. Историю их встречи рассказал режиссер клипов артистки Александр Гонопольский.
«Я познакомился с Валерием в тот же день, когда и Таня, на съемках клипа», - поведал клипмейкер Пятому каналу и добавил, что сразу нашел с ним общий язык.
Он охарактеризовал мужчину как «спокойного и четкого человека».
По мнению Гонопольского, Буланова и Руднев – это «тандем», в котором оба дополняют друг друга: «спокойный» бизнесмен подходит певице-«бунтарке».
Перед свадьбой Буланова очень переживала.
«Конечно, она волнуется... Какая бы по счету эта свадьба ни была» , - сказал режиссер.
Он уверен, что любовь Булановой и Руднева настоящая.
Напомним, 2 июня Буланова вышла замуж третий раз. Первым ее мужем был продюсер Николай Тагрин. Потом артистка расписалась с футболистом Владиславом Радимовым.
Ранее мы писали, как выглядели Буланова и Руднев в день свадьбы.