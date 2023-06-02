«В тот же день»: раскрыта правда о знакомстве Булановой с бизнесменом Рудневым

Певица Татьяна Буланова познакомилась с бизнесменом Валерием Рудневым на съемках клипа. Историю их встречи рассказал режиссер клипов артистки Александр Гонопольский.

«Я познакомился с Валерием в тот же день, когда и Таня, на съемках клипа», - поведал клипмейкер Пятому каналу и добавил, что сразу нашел с ним общий язык.

Он охарактеризовал мужчину как «спокойного и четкого человека».

По мнению Гонопольского, Буланова и Руднев – это «тандем», в котором оба дополняют друг друга: «спокойный» бизнесмен подходит певице-«бунтарке».

Перед свадьбой Буланова очень переживала.

«Конечно, она волнуется... Какая бы по счету эта свадьба ни была» , - сказал режиссер.

Он уверен, что любовь Булановой и Руднева настоящая.

Напомним, 2 июня Буланова вышла замуж третий раз. Первым ее мужем был продюсер Николай Тагрин. Потом артистка расписалась с футболистом Владиславом Радимовым.

Ранее мы писали, как выглядели Буланова и Руднев в день свадьбы.