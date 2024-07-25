«Безумно красивая и больше подходит Грише»: в Сети обсуждают будущую тещу Лепса

18-летняя невеста Григория Лепса показала мать.

В Сети уже несколько месяцев обсуждают новый роман артиста. Лепс впервые появился на публике в компании Авроры Кибы на премии МУЗ-ТВ. Однако еще тогда он не мог подтвердить их отношения.

Позже в «Шоу Воли» он заявил, что его 18-летняя возлюбленная пока еще не решила, стоит ли согласиться на его предложение стать супругой или лучше все же отказаться. Причиной ее сомнений стала большая разница в возрасте: Лепс старше девушки на 43 года.

Аврора активно ведет социальные сети. На днях в своем Telegram-канале «Kiba's Days» она показала свою маму, оценив при этом ее внешний вид.

«Мамулечка в деле. Комбинезон от Valentino, сумочка Hermes, мюли на каблуках Saint Laurent, украшения Cartier», — подписала кадр Киба.

Подписчики отметили привлекательную внешность ее матери, подписав, что она «безумно красивая». Кроме того, многие подписчики подметили, что ей бы идеально подошла роль невесты Лепса: «Вот кто больше подходит Грише».

Ранее мы писали о том, почему семья невесты Лепса препятствует их отношениям.

Также сообщалось, что 18-летняя возлюбленная Григория показала фото в белом платье.