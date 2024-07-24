НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 24 июля 2024, 17:03
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18-летняя невеста Григория Лепса показала фото в белом платье

Невеста певца Григория Лепса разместила фото в белом платье.
18-летняя невеста Григория Лепса показала фото в белом платье

© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News

Невеста народного артиста РФ Григория Лепса Аврора Киба показала фото в белом платье с глубоким декольте. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

18-летняя невеста Григория Лепса показала фото в белом платье

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На снимках 18-летняя избранница певца позирует рядом с виллой в Бодруме.

«Белое платье Zara — считаю must have этого лета», — поделилась Киба.

Возлюбленная Лепса признавалась, что много лет занималась балетом, вследствие чего знает, как поддерживать себя в форме. Аврора рассказывала, что прошла хорошую школу жизни, однако потом решила развиваться в другом направлении. Невеста звезды в июне окончила Московскую экономическую школу. Девушка добавила, что ей уже вручили диплом российского образца, а в сентябре она получит и международный.

Напомним, что о романе Лепса с Кибой стало известно в июне текущего года. Оказалось, что исполнитель сделал ей предложение руки и сердца, подарив кольцо от бренда Graff.

Сама же Аврора активно путешествует и любит брендовые вещи. Она окружает себя люксом и демонстрирует атрибуты богатой жизни в личном микроблоге. Знакомство с музыкантом, как пишут СМИ, состоялось благодаря родителям девушки.

Ранее стало известно, что мама 18-летней невесты Григория Лепса против свадьбы дочки с певцом.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Григорий Лепс
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