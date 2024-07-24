18-летняя невеста Григория Лепса показала фото в белом платье

На снимках 18-летняя избранница певца позирует рядом с виллой в Бодруме.

«Белое платье Zara — считаю must have этого лета», — поделилась Киба.

Возлюбленная Лепса признавалась, что много лет занималась балетом, вследствие чего знает, как поддерживать себя в форме. Аврора рассказывала, что прошла хорошую школу жизни, однако потом решила развиваться в другом направлении. Невеста звезды в июне окончила Московскую экономическую школу. Девушка добавила, что ей уже вручили диплом российского образца, а в сентябре она получит и международный.

Напомним, что о романе Лепса с Кибой стало известно в июне текущего года. Оказалось, что исполнитель сделал ей предложение руки и сердца, подарив кольцо от бренда Graff.

Сама же Аврора активно путешествует и любит брендовые вещи. Она окружает себя люксом и демонстрирует атрибуты богатой жизни в личном микроблоге. Знакомство с музыкантом, как пишут СМИ, состоялось благодаря родителям девушки.

Ранее стало известно, что мама 18-летней невесты Григория Лепса против свадьбы дочки с певцом.