18-летняя невеста Григория Лепса показала фото в белом платье
© Фролов Михаил/Komsomolskaya Pravda/East News
Невеста народного артиста РФ Григория Лепса Аврора Киба показала фото в белом платье с глубоким декольте. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
На снимках 18-летняя избранница певца позирует рядом с виллой в Бодруме.
«Белое платье Zara — считаю must have этого лета», — поделилась Киба.
Возлюбленная Лепса признавалась, что много лет занималась балетом, вследствие чего знает, как поддерживать себя в форме. Аврора рассказывала, что прошла хорошую школу жизни, однако потом решила развиваться в другом направлении. Невеста звезды в июне окончила Московскую экономическую школу. Девушка добавила, что ей уже вручили диплом российского образца, а в сентябре она получит и международный.
Напомним, что о романе Лепса с Кибой стало известно в июне текущего года. Оказалось, что исполнитель сделал ей предложение руки и сердца, подарив кольцо от бренда Graff.
Сама же Аврора активно путешествует и любит брендовые вещи. Она окружает себя люксом и демонстрирует атрибуты богатой жизни в личном микроблоге. Знакомство с музыкантом, как пишут СМИ, состоялось благодаря родителям девушки.
Ранее стало известно, что мама 18-летней невесты Григория Лепса против свадьбы дочки с певцом.