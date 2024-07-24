«Смущает разница в возрасте»: семья невесты Лепса препятствует их отношениям

Мама 18-летней невесты Григория Лепса против свадьбы дочки с певцом. Об этом сообщает Kp.ru.

В Сети уже несколько месяцев обсуждают роман певца и 18-летней Авроры Кибы. Поговаривают, Лепс серьезно относится к новым отношениям: он не только задаривает избранницу подарками, но и задумывается о свадьбе. Однако мама Авроры против романа дочки с Лепсом и не разрешает ей к нему переехать.

«Мама девочки против свадьбы. Не знает она, что с дочкой делать! Девочка сильно влюбилась. Сейчас мама пытается отговорить дочь от свадьбы, не разрешает Авроре переезжать в дом к Лепсу. Она, может, и не против такого зятя, но ее очень смущает разница в возрасте», — сообщил инсайдер.

После того, как Григорий представил новую возлюбленную, на нее обрушился шквал критики. Публика считает, что Аврора использует певца ради денег и продвижения сольной карьеры. Инсайдер опроверг подобные слухи. Сообщается, что Киба из богатой семьи, и пение для нее — просто хобби.

Ранее Аврора Киба высказалась о романе с Лепсом и заявила о «прекрасной» самооценке. Подробности читайте в этой новости.