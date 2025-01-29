«Безумие»: Волочкова раскритиковала идею Эстонии ввести налог на пользование Балтийским морем

Российская балерина Анастасия Волочкова раскритиковала предложение министра обороны Эстонии Ханно Певкура ввести налог за использование Балтийского моря. Ее слова приводит издание «Абзац».

По мнению танцовщицы, подобная идея является «настоящим безумием».

«Если честно, это какой-то бред и настоящее безумие. Политики могут совершать любые политические действия и что-либо предпринимать, но море, кроме Бога и планеты Земля, никому не принадлежит. Я родилась в Санкт-Петербурге, я от вас это сейчас слышу и думаю: куда катится мир?», - поделилась знаменитость.

Ранее мы писали, что у Анастасии Волочковой украли платье за полмиллиона рублей после похода в бар.

Также Анастасия Волочкова раскрыла дату и место свадьбы 19-летней дочери.