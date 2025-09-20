«Далеко не всегда я хочу жить»: уехавшая из России Татьяна Лазарева* честно рассказала об эмиграции

Телеведущая Татьяна Лазарева* (признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскрыла причину своего отъезда из России. Во время прямого эфира на своем YouTube-канале актриса заявила, что сделала выбор в пользу Испании только из-за климата.

По словам Татьяны Лазаревой*, помимо климатических условий, ее больше ничего не привлекает в Испании, где она сейчас живет с семьей.

«Ничего [не привлекает в Испании], живу я тут. Мне тепло здесь, и все. Кроме этого, меня ничего не притягивает. Я даже языка не знаю. Меня Франция гораздо больше притягивает, поскольку французский я знаю, но там нет такого климата», — призналась телеведущая.

Артистка также не стала скрывать: иногда она сталкивается с эмоциональным выгоранием и ей не всегда хватает творческих сил. «Далеко не каждое утро я встаю и могу что-то креативить, хочу жить и имею на это силы. Не всегда! Когда я выжимаю из себя все, то просто лежу. Просто не встаю. Разрешаю себе спать, не отвечать на огромное количество звонков», — поделилась Татьяна Лазарева*.

Напомним, с 2016 года актриса живет в Испании и утверждает, что у нее больше «нет дома». Татьяна Лазарева* неоднократно позволяла себе негативные высказывания о России, называя ее «ужасной страной» и заявляя, что там «все угроблено». Вместе с тем актриса уверяла, что скучает по РФ и мечтает вернуться: «Я не выбирала эту эмиграцию».

Ранее актриса Светлана Немоляева резко осудила Татьяну Лазареву* за слова о жителях России: «Она будет наказана Богом».

*признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга