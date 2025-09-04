«Ничтожные люди. Уму непостижимо»: Светлану Немоляеву возмутили слова Татьяны Лазаревой* о жителях России

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева уверена, что ведущую Татьяну Лазареву* (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) накажет Бог за слова о русских. Актриса в свою очередь отметила, что не обидит даже котенка, не то чтобы человека.

Мнение артистки узнал сайт aif.ru.

«Для меня это ничтожные люди. Это ужасно. Потому что как любой здравомыслящий человек, который любит свою страну и свою Родину, вообще это кощунство. Она будет наказана Богом, она будет наказана за такие слова. Для меня это уму непостижимо. Я кошку, котенка обидеть не могу, пнуть ногой, не то чтобы человека разорвать на части», - высказалась Немоляева.

Лазарева* регулярно радуется украинским атакам и отправляет деньги на нужды ВСУ. Она называла Россию ужасной страной и желала гражданам, чтобы у них появилась возможность быть свободными. Ведущая считает, что у нее и других уехавших более широкие представления о свободе, чем у россиян.

Ранее Немоляева высказалась о размере своей пенсии. Актриса назвала себя «липовым пенсионером», так как помимо выплат от государства, получает зарплату в театре.

