«Бежали сквозь бурю и сугробы»: Дима Билан попал в снежный ураган

Певец Дима Билан заявил, что попал в снежный ураган по дороге к Эльбрусу. Артист рассказал об инциденте в личном блоге.

4 ноября Билан провел в родном городе, находясь весь день в поездках. Однако «без приключений» не обошлось: вечером, на высоте 2400 метров, Дима и его команда попали в снежный ураган. Из-за стихии их машина застряла и не могла дальше ехать: певцу пришлось бежать сквозь бурю к другому транспорту.

«Машина застряла, мощнейший ветер и снегопад в лицо, такой, что аж невозможно идти, сдувает конкретно! 5 минут бежали сквозь бурю и сугробы до других машин, которые ожидали нас на дороге!» — рассказал Дима.

По словам артиста, им удалось добраться до дома: «все целы и невредимы». Несмотря на инцидент, Билан планирует продолжить путешествие.

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