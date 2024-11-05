Самая красивая внучка Никиты Михалкова впервые стала мамой: раскрыт пол ребенка

Народный артист РСФСР Никита Михалков стал дедушкой во второй раз. Его 22-летняя внучка Наталья Степаненко родила сына.

Радостное событие в семье Натальи и ее супруга Артема случилось 4 ноября. Внучка режиссера рассказала подписчикам в соцсети, что впервые стала мамой.

«04.11.2023. 14:17», — лаконично подписала фото наследница артиста.

В июле Наталья вышла замуж за предпринимателя Артема Степаненко, который владеет бизнесом по пошиву армейской формы. Подписчики девушки поздравляли ее с радостным событием. В Сети Степаненко называют самой красивой внучкой режиссера.

Во втором браке у Никиты Михалкова родились трое детей: дочери Анна, Надежда и сын Артем. Со своей супругой, Дарьей, наследник режиссера познакомился во времена студенчества. В 2002 году у них появилась на свет дочка Наталья. Но, когда ей исполнилось 11, супруги развелись. Это стало шоком для общественности — многим их союз казался крепким. В дальнейшем актер не высказывал сожалений о расставании с женой.

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