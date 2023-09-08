76-летняя актриса Татьяна Васильева ушла от Иосифа Райхельгауза в «Ленком». Об этом сообщает издание mk.ru.

По информации источника, в «Ленкоме» начался сбор труппы перед началом нового театрального сезона. Отмечается, что к коллективу присоединилась звезда «Закрытой школы». Ранее Васильева работала в театре у Иосифа Райхельгауза. Что стало причиной перехода Татьяны — пока не уточняется.

Как сообщает mk.ru, на сборе в «Ленкоме» ожидают и рэпера Басту, который написал музыку к спектаклю «Маяковский».

На данный момент ни Васильева, ни ее официальные представители никак не комментировали сообщения СМИ.

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