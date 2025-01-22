НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 января 2025, 14:41
1 мин.

Без пластики и со светлыми волосами: жена Хайдарова показала честное фото 17-летней давности

Светлана Сильваши показала себя до пластических операций и смены имиджа.
Без пластики и со светлыми волосами: жена Хайдарова показала честное фото 17-летней давности

© Starface.ru

35-летняя Светлана Сильваши показала себя до пластических операций и смены имиджа. Жена Тимура Хайдарова поделилась честным снимком в соцсети.

В личном блоге Светлана показала фото, на котором ей 18 лет. На снимке она запечатлена без макияжа и со светлыми волосами — именно так Сильваши выглядела до смены имиджа.

«Да, я была блондинкой. Здесь мне 18 лет и никакой пластики», — высказалась знаменитость.

Без пластики и со светлыми волосами: жена Хайдарова показала честное фото 17-летней давности

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Отметим, что Светлана никогда не скрывала увлечение пластикой. Она делала все операции в клинике мужа. Сильваши решилась на липосакцию, удаление комков Биша, ринопластику и пластику груди.

Ранее жена хирурга Хайдарова Светлана Сильваши показала лицо после пластики носа. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певица Наталья Подольская разместила свое архивное фото из детского сада.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
Теги:
новости звезд
новости шоу-бизнеса