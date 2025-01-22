Без пластики и со светлыми волосами: жена Хайдарова показала честное фото 17-летней давности

35-летняя Светлана Сильваши показала себя до пластических операций и смены имиджа. Жена Тимура Хайдарова поделилась честным снимком в соцсети.

В личном блоге Светлана показала фото, на котором ей 18 лет. На снимке она запечатлена без макияжа и со светлыми волосами — именно так Сильваши выглядела до смены имиджа.

«Да, я была блондинкой. Здесь мне 18 лет и никакой пластики», — высказалась знаменитость.