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Опубликовано 08 октября 2024, 16:48
1 мин.

Жена звездного хирурга Тимура Хайдарова показала себя после новой пластической операции

Жена хирурга Хайдарова Светлана Сильваши показала лицо после пластики носа .
Жена звездного хирурга Тимура Хайдарова показала себя после новой пластической операции

© Starface.ru

Блогерша Светлана Сильваши решилась на новую пластическую операцию. Жена хирурга Тимура Хайдарова исправила форму носа и показала себя после вмешательства.

Светлана вышла на связь с поклонниками из больничной палаты. Она поделилась, что сделала ринопластику, так как хотела исправить последствия неудачной операции 12-летней давности. Супруга Хайдарова не пожелала о своем решении, так как осталась довольна результатом. Правда, пока из-за отека она, по ее словам, выглядит «не але».

«Из красивого здесь только переливающаяся лангетка. Все это терпимо, результат, конечно, бомбический. <…> У меня был ужасный и кривой нос, который не дышал! Я не верь пока, что у меня вот такая красота подучилась», - рассказала Сильваши.

Операцию блогерша делала в клинике своего мужа.

Жена звездного хирурга Тимура Хайдарова показала себя после новой пластической операции

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

К слову, Светлана открыто говорит о пластических операциях и не скрывает, что именно переделывала. Она признавалась, что ей не стыдно рассказывать об изменениях в себе. Всего она ложилась под нож шесть раз. В ближайшее время она собирается сделать узкую талию, подтяжку лица и височный лифтинг.

Ранее Тимур Хайдаров заявил, что готов помириться с певицей Славой.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
ринопластика
пластическая операция
новости звезд
Тимур Хайдаров