Жена звездного хирурга Тимура Хайдарова показала себя после новой пластической операции
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Блогерша Светлана Сильваши решилась на новую пластическую операцию. Жена хирурга Тимура Хайдарова исправила форму носа и показала себя после вмешательства.
Светлана вышла на связь с поклонниками из больничной палаты. Она поделилась, что сделала ринопластику, так как хотела исправить последствия неудачной операции 12-летней давности. Супруга Хайдарова не пожелала о своем решении, так как осталась довольна результатом. Правда, пока из-за отека она, по ее словам, выглядит «не але».
«Из красивого здесь только переливающаяся лангетка. Все это терпимо, результат, конечно, бомбический. <…> У меня был ужасный и кривой нос, который не дышал! Я не верь пока, что у меня вот такая красота подучилась», - рассказала Сильваши.
Операцию блогерша делала в клинике своего мужа.
К слову, Светлана открыто говорит о пластических операциях и не скрывает, что именно переделывала. Она признавалась, что ей не стыдно рассказывать об изменениях в себе. Всего она ложилась под нож шесть раз. В ближайшее время она собирается сделать узкую талию, подтяжку лица и височный лифтинг.
Ранее Тимур Хайдаров заявил, что готов помириться с певицей Славой.