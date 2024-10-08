Жена звездного хирурга Тимура Хайдарова показала себя после новой пластической операции

Блогерша Светлана Сильваши решилась на новую пластическую операцию. Жена хирурга Тимура Хайдарова исправила форму носа и показала себя после вмешательства.

Светлана вышла на связь с поклонниками из больничной палаты. Она поделилась, что сделала ринопластику, так как хотела исправить последствия неудачной операции 12-летней давности. Супруга Хайдарова не пожелала о своем решении, так как осталась довольна результатом. Правда, пока из-за отека она, по ее словам, выглядит «не але».

«Из красивого здесь только переливающаяся лангетка. Все это терпимо, результат, конечно, бомбический. <…> У меня был ужасный и кривой нос, который не дышал! Я не верь пока, что у меня вот такая красота подучилась», - рассказала Сильваши.

Операцию блогерша делала в клинике своего мужа.