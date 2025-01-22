«Мне здесь два года»: Наталья Подольская показала фото из детского сада

Знаменитость опубликовала снимок, на котором ей два года. Исполнительница уточнила, что в это же время у ее будущего мужа музыканта Владимира Преснякова была совсем другая жизнь.

«Мне здесь два года. В это время мой 16-летний муж уже вовсю встречается с красавицами и даже не предполагает, что его счастье уже ходит в детский сад. А потом я подросла и стала вполне способна уговорить его на совместное фото», — поиронизировала Подольская.

Напомним, знакомство Натальи Подольской и Владимира Преснякова произошло в 2005 году на проекте «Большие гонки». Певица признавалась, что с первого взгляда влюбилась в артиста и захотела создать с ним семью. У музыканта подобных желаний сразу не возникло, однако он почувствовал, что нашел свою женщину. Пара на несколько месяцев расставалась, поскольку певец был официально женат на модельере Елене Ленской. В 2010 году Наталья Подольская и Владимир Пресняков узаконили свои отношения. Супруги воспитывают двоих сыновей: Артемия и Ивана.

Ранее 42-летняя Наталья Подольская продемонстрировала фигуру в купальнике на Мальдивах.