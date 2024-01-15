«Рассчитываю на пенсию и Onlyfans»: как будет зарабатывать Лолита после отмены ее концертов

В Тюмени, Перми, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске и Омске отменили концерты певицы Лолиты Милявской после ее участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. Артистка рассказала, на что будет жить, если ее лишат заработка на выступлениях в России.

Лолита ответила на вопрос об альтернативных источниках доходов в шутливой манере.

«Рассчитываю на пенсию и Onlyfans (международный сервис видео для взрослых, работающий по платной подписке. — прим. „Страсти“). Последнее — шутка», — рассказала она в интервью изданию «Ридус».

20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей. Телеканалы в спешном порядке стали вырезать из новогодних программ оскандалившихся звезд.

Ранее Лолита, попавшая под «отмену» после посещения скандальной «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой, призналась, что переживает из-за отказов от концертов, так как без работы остается ее коллектив. Она подчеркнула, что из-за отмены сольного выступления в Омске около 50 человек лишатся зарплаты. Певица также напомнила, что сотрудники концертного бизнеса два года просидели без денег из-за пандемии коронавируса, а сейчас финансово страдают после скандального мероприятия.