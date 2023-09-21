«Без макияжа и фотошопа»: Кравец прошлась по внешности Виктории Бони

Недавно Виктория Боня сделала пластическую операцию, результаты которой вызвали неоднозначную реакцию со стороны общественности. Так, модель и певица Алена Кравец считает, что раньше лицо звезды выглядело намного привлекательнее. Об этом сообщает «Утро.ру».

Сначала Виктория Боня хотела добиться «лисьих глаз», как у Беллы Хадид. Однако потом она решила провести еще и подтяжку нижней части лица и шеи и сделать блефаропластику. За кардинальные изменения во внешности знаменитости пришлось отдать около 25 миллионов рублей.

Только вот результаты пластики пока не вызывают восторга у подписчиков, которые сравнили Боню с Майклом Джексоном. Это мнение разделяет и Алена Кравец. Девушка много работала с Викторией и знает, какой она была «без макияжа и фотошопа».

«Не понимаю, зачем надо было так уродовать себя. Ведь теперь, согласно известной пословице, в лесу увидишь – грибы отдашь», – прокомментировала модель.

Ранее мы писали, что певица Zivert прогуливала уроки в пользу занятий творчеством. При этом любимая фотография девушки связана именно со школьными временами.