Нашлось занятие поинтереснее: певица Zivert ответила, почему прогуливала школу

Певица Zivert не особо любила школу и часто прогуливала уроки. Об этом артистка рассказала в беседе с Пятым каналом.

Как утверждает исполнительница, она просто пропускала занятия, но не срывала их. А в старших классах Юлия сильно увлеклась творчеством, из-за чего уроки стали интересовать ее еще меньше. Несмотря на это, любимая фотография певицы была сделана именно в школьные времена.

«У мамы в альбоме эта фотография. Она как раз с первого сентября. У меня такие две баранки из косичек. И я там такая лапушка», – рассказывает Zivert.

Артистка отметила, что с особым трепетом относится к этому снимку, поскольку на нем у нее безумно счастливое и беззаботное лицо.

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