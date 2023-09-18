Без лишнего шума: названо условие возвращения Пугачевой в РФ

Эвелина Бледанс считает, что Алла Пугачева «красиво извинится» и вернется в РФ. Телеведущая поделилась мнением с изданием aif.ru.

После отъезда певицы из России многие звезды стали негативно высказываться в ее адрес. В новом интервью Эвелина поспешила встать на защиту Пугачевой. По мнению знаменитости, через некоторое время артистка помирится с коллегами. Кроме того, Бледанс убеждена: певица «красиво извинится» за гневные слова о россиянах и вернется в РФ.

«Как можно скитаться с детьми? Жить в этом жарком Израиле?» — высказалась телеведущая.

Также Эвелина рассказала о своем отношении к супругу Пугачевой. Как оказалось, ее с юмористом связывают теплые отношения. Когда-то они принимали участие в шоу «Точь-в-точь». За это время знаменитости успели сблизиться. Бледанс даже познакомила юмориста с особенным сыном.

«Я верю, что все еще наладится, что мы как-то, наверное, помиримся», — резюмировала знаменитость.

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