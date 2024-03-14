«Без комментариев!»: Бондарчук высказался о первой жене

Российский режиссер Федор Бондарчук не стал комментировать судебный иск, поданный его бывшей женой Светланой Бондарчук. Об этом пишет PROZVEZD.

«Иск о разделе имущества? Без комментариев!», - заявил кинематографист.

Напомним, Федор Бондарчук познакомился со Светланой в 1986 году, а спустя пять лет возлюбленные официально узаконили свои отношения. В 2016-м пара объявила о разводе. У бывших супургов есть двое совместных детей – 32-летний Сергей и 24-летняя Варвара, страдающая от ДЦП.

В 2019 году Федор Бондарчук женился на актрисе Паулине Андреевой, в 2021-м новая избранница подарила кинематографисту сына. В свою очередь Светлана Бондарчук в 2020-м вышла замуж за продюсера Сергея Харченко.

Ранее Федор Бондарчук опроверг слухи о разводе с Паулиной Андреевой. По словам режиссера, он счастлив в браке с артисткой.

Также Светлана Бондарчук рассказала, что не следует держаться за брак ради детей.