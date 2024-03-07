«Все несчастны»: Светлана Бондарчук рассказала о своем разводе

55-летняя телеведущая Светлана Бондарчук в 2016 году рассталась с мужем Федором Бондарчуком после 25 совместной жизни. После развода бывшие супруги снова обрели семейное счастье. Бизнесвумен считает, что после брака жизнь не заканчивается, поэтому не стоит за него сильно цепляться.

Светская львица призналась, что вдохновляет многих женщин значительно младше нее. Телеведущая выступает против эйджизма (негативный стереотип о какой-либо возрастной категории — прим. «Страсти») и взрослости.

Бондарчук отметила, что она против разводов. Но цепляться за изжившие себя отношения не стоит, уверена она. Особенно не нужно это делать ради детей.

«Все несчастны, но нет: мы сохраним брак из-за детей. Не нужно этого делать, дети этого не оценят. Брак нужно сохранять только из-за себя. В таком браке растут счастливые дети, и вокруг все цветет и пахнет», — сказала Светлана в эфире подкаста «Вдохновение» от HiFi-стриминга Звук.

Телеведущая привела себя в пример того, как можно все успевать, несмотря на возраст.

У Светланы и 56-летнего Федора Бондарчука есть сын Сергей и дочь Варвара. В 2020 году телеведущая вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко. Режиссер с 2019 года счастлив в браке с актрисой Паулиной Андреевой — в 2021 году у супругов родился сын Иван.

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