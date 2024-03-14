«Это блаженство»: Бондарчук рассказал о способностях молодой жены

В 2019 году режиссер Федор Бондарчук женился на Паулине Андреевой, которая младше него почти на 21 год. Недавно продюсер появился на мероприятии без обручального кольца: в обществе сразу возникли слухи о разводе звезд. Но в отношениях супругов царит идиллия.

Несмотря на разницу в возрасте, супруги счастливы в браке, уверяет Бондарчук. Появление Паулины серьезно повлияло на жизнь режиссера.

«Я стал жить! Я так остро это чувствую. А еще наши семейные узы облегчают совместную творческую деятельность», — цитирует Бондарчука портал PROZVEZD.

Супруги отдавали себе отчет в том, что рискуют, начиная сотрудничать вместе на съемочной площадке, особенно в ситуации, когда Паулина — автор. Супруги нашли 100-процентное понимание. Жену Бондарчук называет трудоголиком: у нее есть своя территория, на которую он заступает. После Андреева читает мужу то, что напишет.

«Читает не как сценарист, а как актриса — со всеми возможными и невозможными красками. Это блаженство! А еще Паулина подарила мне младшего сына», — заключил режиссер.

Паулина Андреева и Сергей Бондарчук начали встречаться в 2015 году. В 2019 году они поженились.

Напомним, в середине февраля 56-летний режиссер Федор Бондарчук появился на премьере детектива в Москве без обручального кольца.