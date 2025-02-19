Без громкого скандала и дележки имущества: звезда «Кухни» развелась с третьим мужем

Актриса Елена Ксенофонтова призналась, что развелась с третьим мужем-адвокатом. Об этом сообщает Леди Mail.

2 года назад звезда «Кухни» вышла замуж за адвоката Алексея Куликова. Через год после торжества стали писать, что Елена и Алексей находятся на грани развода, но тогда актриса не комментировала разлад в семье. Однако в начале 2025 года она все-таки призналась, что третий брак не удалось спасти.

«Скажу кратко: я в разводе. И больше никаких комментариев давать не буду… Все-таки личная жизнь на то и личная, чтобы никому о ней не рассказывать», — высказалась знаменитость.

Елена не стала уточнять, что стало причиной развода. Она развелась с адвокатом без скандала и дележки имущества, в отличие от предыдущего экс-супруга Александра Рыжих. Актриса обвиняла его в психологическом и физическом абьюзе.

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