Принимает ухаживания и дорогие подарки: Алсу оправилась после развода и стала налаживать личную жизнь

Певица Алсу поделилась, что начала постепенно налаживать личную жизнь. Артистка не страдает, вспоминая время в браке с бизнесменом Яном Абрамовым, а принимает ухаживания от новых кавалеров.

По признанию Алсу, мужчины действительно оказывают ей знаки внимания. Причем, судя по тому, что они делают ей щедрые подарки, кандидаты на сердце довольно состоятельные и щедрые.

«Пусть дарят…Я конечно, в самом начале мужчине сразу говорю «вариант или не вариант», но если это не останавливает и он все равно хочет сделать подарок, это его проблемы», - заявила Алсу в ШБ-Шоу.

Напомним, что в 2024 году певица объявила о разводе с Яном Абрамовым. Причину она не озвучила, но намекнула, что бизнесмен мог быть ей неверен. Более того, Алсу указала на предполагаемую любовницу – Анастасию Решетову. Однако сама модель эту информацию не подтвердила.

Ранее Алсу потребовала запретить Яну Абрамову выезд из России.