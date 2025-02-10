«Сижу и плачу»: актриса Елена Ксенофонтова эмоционально обратилась к дочери

Актриса Елена Ксенофонтова публично обратилась к дочери в соцсети по особому поводу. Звезда сериала «Дочки-матери» поздравила Софью с днем рождения и расстроилась, что впервые за 14 лет не находится рядом с именинницей в праздник.

10 февраля дочери Елены Ксенофонтовой Софье исполнилось 14 лет. В честь важного события актриса поделилась редким фото именинницы. На портретном снимке девушка смотрела вдаль с задумчивым видом. Артистка трогательно обратилась к наследнице и призналась ей в любви. По признанию знаменитости, она жалеет, что не может быть рядом с дочерью в день рождения.

«Первый раз в этот день я не рядом. Сижу за тысячи километров и плачу. Плачу от счастья, что именно меня ты выбрала когда-то. Комочек мой рыжий! Ты такая настоящая, такая мудрая, свободная, такая цельная, бесконечно добрая, честная, безумно талантливая и очень красивая! Я люблю тебя! Учусь у тебя многому! Восхищаюсь тобой! Уважаю! Благодарю! И прошу тебя только об одном: живи в счастье, в радости, в любви и гармонии с собой!» — высказалась Елена Ксенофонтова.

Поклонники актрисы присоединились к поздравлениям и отметили, что Софья очень похожа на знаменитую маму.

Напомним, у Елены Ксенофонтовой двое детей. В союзе с продюсером Ильей Неретиным у артистки родился сын Тимофей, которому сейчас 22 года. Также актриса девять лет состояла в фактическом браке с адвокатом Александром Рыжих, у пары есть дочь Софья.

Ранее сообщалось о том, что Елена Ксенофонтова рассказала, как дважды столкнулась с домашним насилием.