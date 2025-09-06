«Беспечная молодость»: Цыганов рассказал о переживаниях из-за 17-летней дочери от Леоновой

Евгений Цыганов дал редкий комментарий о 17-летней дочери от Ирины Леоновой. По словам актера, он считает себя тревожным отцом, так как всегда переживает за своих детей. Подробности приводит The Voice.

На премьере фильма «Семейное счастье» режиссера Стаси Толстой, где Цыганов исполнил главную мужскую роль, она рассказал о том, что переживает за будущее 17-летней Софьи, которая родилась от Ирины Леоновой.

«Я ее допрашиваю. Я говорю: "Сонечка, что ты хочешь? Ну, расскажи". Потому что, если мы не будем спрашивать, они себя не будут спрашивать тем более. И потом родители же более беспокойные, чем дети. Там это, беспечная молодость», — отметил артист.

Кроме того, он подчеркнул, что старшая дочь Полина хочет стать актрисой: ей уже даже удалось сняться вместе со своим звездным отцом. Оказалось, что Евгений переживает из-за совместных с детьми проектов.

«Наверное, не секрет, что на площадке не всегда бывает комфортно. Последний раз мы снимались с Полиной, ее там крутили юлой. Она падала, а я был рядом. Я закрывал глаза и думал: "Господи, почему я должен быть свидетелем этого всего"?» — поделился актер.

